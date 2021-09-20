"Сумасшедшая шалунья": Забывший о трусах Нагиев показал рыжую сучку

Ведущий осмелился на поиск любимой женщины. Дмитрий Нагиев раскрыл пикантные подробности.

Юмор у Дмитрия Нагиева своеобразный, но в своем роде уникальный. Звездный мужчина любит интриговать поклонников каверзными постами в инстаграм-аккаунте. Недавно артист признался фанатам, что до сих пор носит трусы с надписью "Февраль" и ищет женщину с высоким болевым порогом.

В дополнение к провокационным словам мужчина разместил видеоролик, на котором предстал в модной ковбойской шляпе на прогулке с рыжей собакой. "Выкладываю, и чувствую себя, как маленькая, сумасшедшая шалунья", — выразился шоумен.

Поклонницы мгновенно атаковали инстаграм-аккаунт телеведущего с описаниями своих болевых порогов. Некоторые всерьез решили, что Дмитрий Нагиев выберет из них подходящую пассию.

Отдельным вниманием удостоили животное, которое весело размахивало хвостиком на видео. "А сбоку не рыжая ли сучка с хвостом и порогом идет?", "Что за зверь на втором плане?", "А почему только спинку собачки видно?", "Тибетский мастифф?", "Какая шикарная собака рядом", — написали ведущему. Звездный мужчина все еще не сообщил подробностей о пушистой подружке.

Напомним, Дмитрий Нагиев появился перед камерой без одежды. Чтобы не засветить причинное место перед поклонниками, шоумен нарисовал на фото трусы. При этом мужчина сообщил, что не видит смысла в контрацепции.