Встреча на одну ночь: дочь Сюткина поразила выбором мужчины

Взрослая наследница Валерия Сюткина рассказала о странном знакомстве с возлюбленным.

Долгое время Виола Сюткина встречалась с немцем по имени Тор, случайное знакомство с которым произошло в Сети. Девушка рассказала, что встретилась со своим избранником на сайте встреч на одну ночь, поэтому она сразу не рассчитывала ни на что серьезное.

"Хочу узнать тебя поглубже," – написал тогда будущий возлюбленный.

Виола согласилась, о чем впоследствии ни разу не пожалела. Как бы поразительно это ни звучало для многих, знакомство на подобном сайте имело продолжение: отношения пары продлились четыре года, но затем молодые люди все же расстались. Дочь Валерия Сюткина не пожелала афишировать причину разрыва – об этом сообщил 5-tv.ru.

Предположительно, молодой женщине стало сложно совмещать профессиональную деятельность и личную жизнь. В последнее время карьера Виолы пошла в гору. Девушка получила престижное образование сначала в Москве, затем в Женеве и в Париже, и теперь оказалась на должности заведующей труппы в Театре на Малой Бронной, которым руководит Константин Богомолов.

В беседе с "ЭГ" 24-летняя наследница артиста призналась, что она сейчас очень много работает и получает от этого большое удовольствие. В театре же подозревают, что молодая женщина с головой окунулась в работу для того, чтобы забыть о проблемах в личной жизни.

Ранее о проблемах в жизни поведал и сам Валерий Сюткин.