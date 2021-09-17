Встреча на одну ночь: дочь Сюткина поразила выбором мужчины

Долгое время Виола Сюткина встречалась с немцем по имени Тор, случайное знакомство с которым произошло в Сети. Девушка рассказала, что встретилась со своим избранником на сайте встреч на одну ночь, поэтому она сразу не рассчитывала ни на что серьезное.
"Хочу узнать тебя поглубже," – написал тогда будущий возлюбленный.
Виола согласилась, о чем впоследствии ни разу не пожалела. Как бы поразительно это ни звучало для многих, знакомство на подобном сайте имело продолжение: отношения пары продлились четыре года, но затем молодые люди все же расстались. Дочь Валерия Сюткина не пожелала афишировать причину разрыва – об этом сообщил 5-tv.ru.
Предположительно, молодой женщине стало сложно совмещать профессиональную деятельность и личную жизнь. В последнее время карьера Виолы пошла в гору. Девушка получила престижное образование сначала в Москве, затем в Женеве и в Париже, и теперь оказалась на должности заведующей труппы в Театре на Малой Бронной, которым руководит Константин Богомолов.
В беседе с "ЭГ" 24-летняя наследница артиста призналась, что она сейчас очень много работает и получает от этого большое удовольствие. В театре же подозревают, что молодая женщина с головой окунулась в работу для того, чтобы забыть о проблемах в личной жизни.
Ранее о проблемах в жизни поведал и сам Валерий Сюткин.
Популярные темы форума
Всем привет, кто-нибудь помогите
Что вы думаете о тиктоке?
Сонный паралич
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Муж сказал, что я истеричка
Совместимость знаков зодиака
Что делать если парень не дает проходу