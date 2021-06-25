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Шоу-бизнес
Сюткин провел над сыном обряд

Сюткин провел над сыном обряд

Супруга Валерия Сюткина поделилась новыми снимками в "Инстаграм".
прочитано 207 раз

В августе прошлого года Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз. 45-летняя Виола подарила музыканту сына. Мальчика назвали Львом. За год счастливые родители всего несколько раз поделились снимками, на которых запечатлен малыш. Например, недавно супруги опубликовали новое фото наследника после обряда крещения.

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Это случилось накануне. Жена музыканта выложила в "Инстаграм" два кадра: на одном Виола позирует в белом платье возле Саввино-Сторожевского монастыря, на втором можно увидеть ножки 10-месячного Льва. "Светлый день. Крестины нашего сына", – подписала снимки жена 63-летнего артиста.

Интернет-пользователи поздравили знаменитую пару с событием. Они пожелали мальчику здоровья и счастья. "Пусть ангел-хранитель оберегает и направляет Лео по жизненному пути!", "Божьей благодати малышу!", – написали под кадром поклонники исполнителя хита "Семь тысяч над Землей".

Напомним, у Валерия Сюткина есть еще трое наследников. В 1980 году первая жена подарила артисту дочь Елену. Вторая супруга исполнителя в 1987-м родила сына Максима. Виола стала третьей женой музыканта. 25 лет назад она подарила возлюбленному дочь Виолу.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 15:57 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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