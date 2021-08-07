"Без трусов?": Трясущую тазом Семенович наградили бешенством матки

Светская львица Анна Семенович никак не может найти вторую половинку. Ожидание принца на белом коне не на шутку затянулось. За 41 год жизни артистка ни разу не рожала и не вступала в брак. Пока ровесницы наслаждаются семейной жизнью и варят мужьям борщи, Анна Семенович пляшет, сверкая промежностью. В инстаграм-аккаунте звезды появилось шокирующее видео: певица устроила дикие танцы, то и дело поднимая подол мешковатого платья.
Пышногрудая знаменитость забралась на небольшой стол и пустилась во все тяжкие под песню Шакиры "Waka Waka". Перед камерой артистка пыталась выглядеть соблазнительно, но движения получились пугающими, как, собственно, и ее странный наряд. Анна Семенович позабыла правила приличия и нарочно сверкала интимным местом в области паха.
Пользователи Сети усомнились в адекватности веселой артистки. Сердобольные россияне начали искать у нее различные заболевания на основании ролика. В итоге Анну Семенович наградили нимфоманией — бешенством матки. "Ты что, без трусов?", "Что Бузова, что Семенович, бешенство матки поймали", "Что это было? Гормоны в голову?", "Ну это уже белочка! Мужика тебе надо, Аня!", "Вызывайте экзорциста", "Озабоченная. Замуж не пора?" — написали комментаторы.
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