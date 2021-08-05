"После ковида здоровье шалит": у перенесшего сердечные приступы Лещенко начались панические атаки

Народный артист России Лев Лещенко рассказал о проблемах со здоровьем, которые начались после коронавируса.

Лев Лещенко вместе с супругой были госпитализированы с пневмонией в марте прошлого года. Пара была госпитализирована в больницу в Коммунарке и долго лечилась. После выписки артист восстанавливается до сих пор.

Лев Лещенко рассказал, что у него до сих пор много антител к коронавирусу, и о прививке он пока не думает. Однако он уверен, что прививаться все-таки надо. Так как последствия у болезни очень серьезные.

Недавно Лев Лещенко впервые испытал паническую атаку. Также у него было несколько сердечных приступов. Врачи уверены, что все это осложнения после ковида.

Также певец опроверг информацию о том, что у него якобы был инфаркт. Сейчас он чувствует себя лучше, но за здоровьем нужно пристально следить.

Да, [после коронавируса здоровье] шалит, шалит... Спустя полгода начались нехорошие процессы — бессонница, потеря концентрации", – поведал Лещенко.

Он добавил, что все вокруг казалось как в тумане, ощущалась нереальность картины происходящего. Лещенко находится в таком состоянии полтора года, но по сравнению с тем, что было весной, сейчас гораздо легче. Певец посоветовал всем переболевшим контролировать давление.