Брухунова взорвалась после слухов о второй беременности: Грубость и извращения

Снимки произвели фурор в Сети. Многие пользователи восхитились тем, как подрос Ваган, другие же принялись спорить, на кого мальчик больше похож. Однако нашлись и те, кого занимал совсем другой вопрос. Им показалось, что супруга Евгения Петросяна снова беременна. Интересно, что накануне один из пользователей отметил, что свободный костюм, который выбрала дива, точно вызовет вопросы. "Мне давным-давно наплевать", – ответила знаменитость.
Сегодня Татьяна Брухунова буквально вышла из себя из-за назойливых подписчиков, которые поздравляют ее и желают удачи со вторым малышом. Она отметила, что "каждый пятый" как-то решил, что на снимке она находится в интересном положении. Жена юмориста рассказала, что многие пишут ей и даже не желают здороваться.
По мнению Татьяны, подобное обращение является грубостью, а также нарушением ее личных границ. Она убеждена, что публичные люди не обязаны читать чужие "извращения и бредни". Ситуация крайне не понравилась ей, о чем она и решила откровенно высказаться в "историях" своего личного блога.
Некоторые издания отметили, что Татьяна Брухунова ответила на домыслы поклонников в достаточно резкой форме, но опровергать информацию не стала. Подозрения публики ее возмущенный монолог не рассеял. Однако правду пока могут знать лишь только члены семьи Евгения Петросяна.
Популярные темы форума
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре
Начальник самоутверждается за счет сотрудников