"Выступать не сможет": Врач вынес вердикт бедной МакSим

Реаниматолог оценил шансы певицы МакSим вернуться на сцену. Прогноз неоднозначный.

Поклонники певицы МакSим ликуют — звезда вышла из медикаментозного сна, начала общаться с близкими, смеяться и шутить. По словам директора Маргариты Соколовой, поп-дива постепенно возвращается к реальности, она решительно настроена дать отпор болезни, легкие восстанавливаются. Вследствие радостных новостей у многих возник вопрос, удастся ли МакSим продолжать карьеру певицы после длительного нахождения в коме. Ответ на него постарался дать реаниматолог Сергей Емельянов.

Врач сообщил, что в ближайшее время увидеть МакSим на гастролях точно не получится. "Первое время, конечно, выступать не сможет", — выразился эксперт. Однако, по словам мужчины, у артистки есть все шансы продолжить вокальный путь. Сколько времени МакSим потребуется на то, чтобы вновь окунуться в работу, зависит от состояния организма. "Она запросто сможет петь", — заявил реаниматолог.

Сергей Емельянов уточнил, что в дальнейшем у знаменитости не должно возникнуть проблем из-за комы, так как она была управляемая. Врач назвал условие, при котором будущее певицы МакSим окажется радужным. "Если не было патологических заболеваний, связанных с мозгом или каким-то отделом мозга, она будет спокойно жить", – заверил реаниматолог.