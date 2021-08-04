"Прекрати ему мозг выносить!": Федункив врезали за издевательства над молодым мужем

Недавно звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив шокировала поклонников новостью о замужестве. 49-летняя актриса впервые вышла замуж за итальянца Стефано Маджи на 13 лет себя младше.
Наконец Федункив дала расширенное интервью и рассказала о своем муже и отношениях с ним. По ее словам, она долго скрывала отношения со Стефано, предвосхищая критику в его адрес. Поклонники уже окрестили его альфонсом, именно этого и боялась Федункив.
Кроме того, некоторые и вовсе уверены, что муж Марины Федункив гей, а их брак лишь прикрытие для обоих в отношениях. Актриса опровергла слухи и заявила, что у нее с мужем прекрасные традиционные отношения.
"Стефано — вице-президент крупной компании. Какой он альфонс?" – возмутилась Марина Федункив.
Также звезда рассказала, что они с мужем уже расписались, а свадьба пройдет 27 августа, в день 50-летия актрисы. Фрагменты мероприятия покажут на телеканале "Пятница!". Это будет целый фильм в рамках проекта "Четыре свадьбы".
Марина Федункив удивила тем, что долго сомневалась в себе перед замужеством. Как известно, у нее были неофициальные отношения с мужчинами, которые закончились неудачно.
"Я до последнего не верила, сомневалась, мол, я тебе зачем", – сказала Федункив.
В результате подруга раскритиковала ее за сомнения и призвала прекратить издеваться над будущим мужем. "Марина, прекрати ему мозг выносить!" – заявила подруга Марины.
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