"Горжусь": спасших МакSим врачей похвалили

Накануне стало известно, что певица МакSим чувствует себя лучше и дышит самостоятельно с помощью кислородной маски. Ее директору даже удалось поговорить с артисткой по видеосвязи.

Главный врач больницы в Коммунарке, Денис Проценко, рассказал о команде врачей, помогавших Марине Абросимовой. Он отметил, что знаменитость не наблюдалась в его медицинском учреждении, но он хорошо знаком со специалистами, которые спасли жизнь певице. По словам доктора, медицинские работники клиники "крутые".

Денис Проценко подчеркнул, что в команде экспертов есть не только анестезиологи, реаниматологи, но и пульмонологи, инфекционисты и специалисты в некоторых других областях. "Горжусь", – признался он. По словам врача, теперь его коллеги научились помогать даже самым тяжелым пациентам, среди которых и оказалась певица МакSим. Однако большое значение все еще имеет возраст.

Дело в том, что у молодого организма гораздо больше "резервов для преодоления критического состояния", чем у пожилого. Поэтому, по статистике, пока "успехи" врачей выше, когда дело касается молодых пациентов в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне директор МакSим, Маргарита Соклова, рассказала о том, что поговорила со знаменитостью. По ее словам, артистка ни капли не изменилась и выглядит так же молодого и свежо, как и раньше. Обнародовать диалог представительница отказалась, но отметила, что артистка передала всем поклонникам привет и большое спасибо за помощь и поддержку.

