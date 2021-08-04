Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Среда
4 августа
Лента новостей
12:27
"Трясло всю семью": Михаил Пореченков о переживаниях из-за сына
12:25
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в здании правительства
12:18
Оставшаяся одна Седокова сделала заявление о разводе: Столько гадостей
11:42
"Бесстыдница": Каменских блеснула голой грудью средь бела дня
11:36
Прилучный заставил Муцениеце отказаться от суррогатного материнства
11:08
Элитные покупки и места: жену Овечкина сняли с наследницами Глаголевой
11:07
Перелом и синяки: в Москве женщина сильно избила маленькую дочь
10:56
Алексея Баталова назвали настоящим отцом Марии Голубкиной
10:14
Интимная съемка Куценко произвела фурор: Ничего себе
10:07
В Забайкалье из-за столкновения двух поездов произошла утечка авиакеросина
09:58
Обозреватель Рюль: Россия "накажет" Украину после запуска "Северного потока – 2"
09:33
Перемены во внешности: что стало с лицом МакSим после комы
09:01
Экс-премьер Украины Азаров о команде Зеленского: Более убогих физиономий я не встречал
08:48
"Шмонали вещи": оцепеневшую Асмус сдали полиции
08:16
В России резко упали продажи автомобилей
04:05
"Набираю килограммы": беременная Рапунцель пожаловалась на лишний вес
02:00
Оголившая грудь Мороз шокировала откровенностью
23:59
Названа дата развода принца Гарри и Меган Маркл
21:51
Во все тяжкие: Басков прилюдно устроил пьяные танцы с бутылкой
21:29
Между жизнью и смертью: продюсер Щербинин гибнет от страшной болезни
21:00
Экс-депутат Верховной рады Журавко заговорил о новой войне на Украине: Зеленский игнорирует народ
20:53
Дочь Пескова сделала заявление о скором замужестве
20:09
"Почему он должен с ними работать?": 76-летняя Селезнева влезла в скандал с Меньшиковым
19:49
Врач рассказал о способах предотвратить тромбоз после вакцины от COVID-19
19:43
"В тебя стреляли?": изменившийся Гарик Мартиросян шокировал внешним видом
19:22
СМИ: У здания Пентагона в США произошла стрельба
19:14
"Вызывает чувство отторжения": тяжелобольную Алису Аршавину разнесли перед операцией
19:06
Сын Децла творит страшное: Отрезал от себя все
18:43
Россиянин Евлоев взял золото Олимпиады по греко-римской борьбе
18:36
"Вспомнить бы, кто это": Алибасов не узнает людей
18:35
Российский бегун покинул стадион Олимпиады на инвалидной коляске
18:30
Фриске постаралась: Старший сын Шепелева обладает редким даром
18:06
Взрослый сын и невестка сопровождают на отдыхе пережившую горе Марию Миронову
18:04
"Она больше ничего не умеет": Волочкова раздвинула свою "рогатку"
17:33
"Обалдеть!": Пугачева устроила битву внутри семьи
17:20
Политолог Белковский о плане Байдена по свержению Путина: Усыпить бдительность
17:13
Российские врачи удалили пациентке опухоль весом 2,5 килограмма
17:09
Алкоголизм и стресс доконали звезду "Игры престолов" Кита Харингтона
16:58
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
16:49
Уже не выручалочка: 48-летнюю Королеву заметили на улице с палочкой
16:43
"Хочется такую же сказку": сестра пошла по стопам звезды "Дома-2" Марины Африкантовой
16:29
Хищный развод: Бородина рискует потерять огромное богатство
16:24
Раскрыты детали предстоящих похорон известного актера Рудакова
16:07
Пошалили: обращение ведущего Первого канала к президенту без цензуры попало в эфир
16:02
"Редкостное хамло": сын Карцева раскритиковал семью Боярского
15:53
Опозоренный Бикович влепил смачную пощечину бывшей избраннице: Вопрос вкуса
15:40
"В ту ночь не случилось, слишком много я выпил": звезда "Сватов" о первом знакомстве с женой
15:35
Сексуальная 50-летняя Кудрявцева в бикини потрясла россиян своим видом
15:32
Собчак затравили за позорный вид: Как алкоголичка
15:25
Кто получит увеличенную пенсию в августе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой
"Нам даже не снилось": раскрыта правда о состоянии Пугачевой
Миллионы долларов: растоптавшая карьеру Деппа бывшая жена с треском провалилась
"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы
Раскрыта постыдная тайна великого советского артиста Леонида Утесова
"Редкостное хамло": сын Карцева раскритиковал семью Боярского
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Перемены во внешности: что стало с лицом МакSим после комы

Перемены во внешности: что стало с лицом МакSим после комы

Накануне появилась радостная новость. Директор артистки подтвердила, что МакSим дышит самостоятельно и чувствует себя намного лучше.
прочитано 2219 раз

Маргарита Соколова рассказала, что лично разговаривала со знаменитостью по видеосвязи. Она отметила, что Марина дышит с помощью кислородной маски, ее организм потихоньку восстанавливается, но о полном выздоровлении пока говорить рано. При этом медицинские работники наблюдают положительную динамику. Сама артистка передала приветы и благодарности всем тем, кто эти несколько тяжелых месяцев искренне переживали за нее.

ПО ТЕМЕ

Тяжелобольная МакSим внезапно заговорила с народом: Пошутили и посмеялись

Она возвращается: Сенсационная новость о состоянии МакSим

 Певица МакSим в коме: все подробности

Сюжеты Певица МакSим в коме: все подробности

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Директор МакSим опровергла информацию о том, что артистка смотрит телевизор в реанимации, а врачи катают ее на кресле с целью развлечения. Такие данные накануне утром появились в некоторых изданиях. Маргарита подчеркнула, что телевизора в реанимации нет и быть не может, а у докторов слишком много дел, чтобы катать певицу.

Теперь представительницу артистки попросили опубликовать видеозапись разговора, но она отказалась делать это. Видимо, Соколова считает, что личное все-таки должно оставаться личным. Однако директор подтвердила, что ни о каких переменах во внешности Марины речи не идет.

На вопрос о том, как выглядит МакSим после выхода из комы, она ответила, что ничего не изменилось. "Все такая же прекрасная, красивая, молодая", – рассказала Маргарита Соколова. Вся страна ожидает, когда сама Марина Абросимова выйдет на связь с поклонниками.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Alexander Keltik /Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2021, 09:33 Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость815035
Пожаловаться Ответить
Надоели со своей Максимой,то хоронили,почти месяц,то ожила! Хватит,сколько можно?
Гость822208
Пожаловаться Ответить
Похудела, посвежела, помолодела. Дай Бог ей здоровья, но, похоже, по примеру Нади Бабкиной вылупится Марина после болезни как бабочка из кокона- красоткой!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вызывает чувство отторжения": тяжелобольную Алису Аршавину разнесли перед операцией

Звезде не позавидуешь
Шоу-бизнес

"В тебя стреляли?": изменившийся Гарик Мартиросян шокировал внешним видом

Юморист сделал важное заявление
Шоу-бизнес

"Обалдеть!": Пугачева устроила битву внутри семьи

Примадонна всем распорядилась
Шоу-бизнес

"Она больше ничего не умеет": Волочкова раздвинула свою "рогатку"

Балерина снова дала жару

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+