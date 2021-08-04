Перемены во внешности: что стало с лицом МакSим после комы

Накануне появилась радостная новость. Директор артистки подтвердила, что МакSим дышит самостоятельно и чувствует себя намного лучше.

Маргарита Соколова рассказала, что лично разговаривала со знаменитостью по видеосвязи. Она отметила, что Марина дышит с помощью кислородной маски, ее организм потихоньку восстанавливается, но о полном выздоровлении пока говорить рано. При этом медицинские работники наблюдают положительную динамику. Сама артистка передала приветы и благодарности всем тем, кто эти несколько тяжелых месяцев искренне переживали за нее.

Директор МакSим опровергла информацию о том, что артистка смотрит телевизор в реанимации, а врачи катают ее на кресле с целью развлечения. Такие данные накануне утром появились в некоторых изданиях. Маргарита подчеркнула, что телевизора в реанимации нет и быть не может, а у докторов слишком много дел, чтобы катать певицу.

Теперь представительницу артистки попросили опубликовать видеозапись разговора, но она отказалась делать это. Видимо, Соколова считает, что личное все-таки должно оставаться личным. Однако директор подтвердила, что ни о каких переменах во внешности Марины речи не идет.

На вопрос о том, как выглядит МакSим после выхода из комы, она ответила, что ничего не изменилось. "Все такая же прекрасная, красивая, молодая", – рассказала Маргарита Соколова. Вся страна ожидает, когда сама Марина Абросимова выйдет на связь с поклонниками.

