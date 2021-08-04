"Шмонали вещи": оцепеневшую Асмус сдали полиции

На Шри-Ланку знаменитость улетела вовсе не отдыхать, а работать над новой кинокартиной. Не так давно страна отменила двухнедельный карантин для россиян, и съемочная группа фильма "Булки" приняла решение воспользоваться ситуацией. Съемки ленты начались еще до пандемии, но карантин остановил процесс практически на год. Теперь артисты, продюсеры и операторы продолжили начатую работу.
Однако все оказалось совсем не так просто, как думала Кристина Асмус и ее коллеги. Несмотря на то, что их деятельность была официально разрешена, а все документы были на руках у съемочной группы, им пришлось трижды встретиться с сотрудниками полиции. Об этом звезда рассказала в своем "Инстаграме".
Актриса отметила, что была уже загримирована и полностью готова к съемке, но продюсер объявил, что им необходимо срочно вернуться в отель. Кристине даже не дали переодеться: в сценическом костюме она быстро села в машину и была вынуждена запереться там на два часа. "Шмонали вещи", – рассказала дива.
Однако на этом приключения Кристины Асмус не закончились. Полицию вызывали еще два раза. Группа должна была работать в определенном месте, но оттуда их выпроводили, несмотря на все разрешения и соблюдение всех мер. Пришлось срочно менять концепцию и изготавливать новые декорации на месте.
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