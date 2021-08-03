Уже не выручалочка: 48-летнюю Королеву заметили на улице с палочкой

Наташа Королева провела отпуск в Турции вместе со своим мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. После возвращения с турецкого "олл инклюзив" певица изменилась. Поклонники заметили, что Королева заметно поправилась.
Как известно, певица ненавидит профессиональные занятия спортом. Она не раз говорила об этом в интервью. Все дело в том, что артистка не получает никакого заряда энергии от походов в спортзал, приходит оттуда вымотанная и хочет спать. Однако она понимает, что худеть как-то надо. Поэтому 48-летняя Наташа Королева решила заняться скандинавской ходьбой. Прогулками певица занимается в компании друзей.
В своем "Инстаграм" исполнительница хита "Палочка-выручалочка" показала видео, на кадрах которого бодро идет с палками по поселку Крекшино. На Королевой был модный красный спортивный костюм, а сама артиста широко улыбалась в камеру, изображая истинное удовольствие.
Поклонники признали, что артистка хороша в любой форме, даже слегка полная. Некоторые считают, что пышность идет российско-украинской певице и является ее изюминкой, хоть сейчас все звезды сплошь и рядом демонстрируют болезненную худобу.
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