Тяжелобольная МакSим внезапно заговорила с народом: Пошутили и посмеялись

Недавно появилась новость о том, что артистка пришла в себя. Теперь информацию официально подтвердили.

Сегодня некоторые издания написали, что МакSим больше не подключена к аппарату, использует кислородную маску и чувствует себя неплохо. Отмечалось, что исполнительница все еще находится в реанимации, но болезнь постепенно отступает, врачи наблюдают положительную динамику. Также источник утверждал, что для артистки подобрали и ряд развлечений: ее якобы катают по отделению в кресле, а также разрешают смотреть телевизор.

Некоторые из утверждений показались пользователям Сети весьма абсурдными. Теперь директор Марины, Маргарита Соколова, опубликовала радостную новость в своем личном блоге. Она подтвердила тот факт, что звезду отключили от аппарата, а дышит она с небольшой помощью маски. По словам Маргариты, настрой у артистки "боевой", а легкие постепенно приходят в норму.

Также представительница МакSим сообщила, что ей удалось поговорить с исполнительницей по видеосвязи. Она отметила, что Марина передала всем поклонникам приветы и большое спасибо за теплые пожелания и поддержку, а также выразила надежду в скором времени поблагодарить всех лично. "Пошутили и посмеялись", – рассказала директор о долгожданном звонке.

Опровергла Маргарита Соколова лишь новость о том, что артистку катают на кресле и предлагают посмотреть телевизор. Она отметила, что телевизора в реанимации нет и быть не может, а у медицинских работников просто нет времени, чтобы катать звезду по отделению.

