Она возвращается: Сенсационная новость о состоянии МакSим

В середине июня с певицей МакSим произошла беда. Вокалистка угодила в больницу с 40% поражением легких и диагностированной пневмонией. Более месяца артистка лежала в искусственной коме, подключенная к специальной аппаратуре, так как самостоятельно дышать не могла. Вся страна молилась за здоровье певицы МакSим и надеялась, что 38-летняя женщина сумеет побороть недуг. Наконец, появилась сенсационная новость о состоянии звезды — она практически одолела опасное заболевание и возвращается к прежней жизни. Как сообщает телеграм-канал Mash, знаменитость идет на поправку и находит способы развеять скуку в больнице.
Вскрылись данные о том, что певица МакSим избавилась от аппарата ЭКМО, который насыщал ее кровь кислородом и помогал дышать. Теперь, как утверждает Mash, артистка пользуется кислородной маской и неплохо справляется. Знаменитость до сих пор находится в реанимации, но пневмония отступает: динамика положительная. Дыхательную систему МакSим постепенно приводят в порядок. Сильнее всего пострадало правое легкое, а сейчас в нем образуется гораздо меньше жидкости.
Источник сообщил Маsh, что сотрудники больницы подобрали для звезды развлечения. Они катают артистку по отделению в кресле. Кроме того, пациентке разрешили смотреть телевизор, когда есть такое желание. Согласно имеющимся сведениям, певица МакSим пользуется этой возможностью.
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