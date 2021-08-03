Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 3 августа

Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская и ее концертный директор Маргарита Соколова раскрыли детали самочувствия звезды.



С середины июня исполнительница находится в больнице. Новости о ее состоянии для поклонников – как сводки с фронта. К счастью, у них в последнее время появилась надежда на то, что находящаяся к медикаментозной коме Марина Абросимова все-таки поправится.

Яна Богушевская рассказала, что Состояние певицы МакSим остается стабильно тяжелым, но медики заметили улучшения, передает телеканал "360". Она добавила, что специалисты следят за самочувствием артистки и даже иногда выводят ее из комы.

В свою очередь Маргарита Соколова подтвердила информацию коллеги о том, что состояние певицы МакSим начинает улучшаться. При этом она отметила, что знаменитости понадобится долгая реабилитация, ведь ее легкие сильно поражены двусторонней пневмонией. По словам концертного директора, звезде сейчас нужно время.

Напомним, о том, что у Марины Абросимовой появились улучшения здоровья, стало известно в конце июля. В больницу же исполнительница попала после выступления в Казани. Уже там она пела с высокой температурой. Тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Врачи клиники, где находится певица МакSим ранее заявили, что посетить ее нельзя. Она лежит в реанимации. Кроме того, все отделения больницы — это "красная зона".