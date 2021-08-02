"Не состоялась как мать": ребенок Тимати оказался в ужасном положении

"Дети – цветы жизни. Нарвал букет – подари бабушке", – гласит народный анекдот. Фактически так и получилось у российского рэпера Тимати.
Его дочь от первых отношений с моделью Аленой Шишковой воспитывает в основном бабушка. Мать Тимати Симона растит из Алисы настоящую леди, развитую и разностороннюю. Но на днях женщина вскрыла страшную тайну о ребенке рэпера.
Как выяснилось, семилетняя Алиса Юнусова уже год наблюдается у психолога. Хоть бабушка и старается уделять внучке все свое внимание, ребенку конечно нужна родительская ласка. А ее, по всей видимости, не достает. Такие выводы после публикации матери Тимати сделала блогер и светская обозревательница Лена Миро.
По ее мнению, 61-летняя Симона просто не справляется с девочкой. Мать основателя лейбла Black Star жаловалась на упрямство и странное поведение Алисы.
"Лучшая бабушка Мадагаскара и Эмиратов (или где они там живут?) Симона Юнусова рассказала, что у дочери ее сына начался какой-то там кризис семи лет… Ребенок. В семь лет с ней уже год психолог. Если бы у меня был ребенок, то после любого из приведенных диалогов, я бы поняла, что не состоялась как мать", – написала Миро.
Подписчики согласились с мнением блогера. Они уверены, что проблемы с характером Алисы – не то иное как недостаток внимания матери и отца.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как правильно воспитать сына?
Как избавиться от прыщей?
Сын Шепелева просто копия Фриске
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Эгрегор существует