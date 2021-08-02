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Шоу-бизнес
Хайп на костях: репертуар тяжелобольной МакSим разбирают по кусочкам

Хайп на костях: репертуар тяжелобольной МакSим разбирают по кусочкам

Пока певица находится в коме, российские звезды уже во всю делают себе популярность за счет ее песен.
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Недавно певец Егор Крид устроил на своем концерте настоящее шоу на имени МакSим. Он исполнил ее песню и потом записал видео с поклонниками, на котором обращался к артистке.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Поклонники обвинили его в неоправданном позерстве. Некоторые даже назвали это "хайпом на костях", ведь еще недавно СМИ писали, что певица МакSим чуть ли не при смерти.

Но на этом подобные номера не прекратились. Очередной такой шаг сделал вокалист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко. Он рассказал о намерении создать клип на песню госпитализированной певицы МакSим (Марины Абросимовой – прим. ред.) под названием "Мой рай".

Эта песня понравилась многим фанатам артиста, который исполнил ее на шоу "Маска". Именно поэтому Кирилл Туриченко решил поддержать настроение поклонников. Об этом он рассказал в своем "Инстаграм".

"Для меня это видео было непростой работой. Мы действительно вложили в него любовь", — написал он.

Правда, не известно, вложили ли в это "Иванушки" какие-то авторские отчисления команде МакSим, ведь артистка находится в тяжелом состоянии уже почти два месяца, и могла ли она дать разрешение на исполнение своих песен, не ясно.

Кирилл Туриченко пожелал Марине Абросимовой крепкого здоровья и выздоровления. Он надеется, что исполнение ее песен другими артистами как-то улучшит ее состояние. Певец добавил, что во время съемок клипа на песню "Мой рай" он и его команда думали только о больной МакSим.

Впрочем, есть и другая сторона медали. Многим фанатам понравился такой жест доброй воли, песни МакSим в чужом исполнении приносят много лайков и делают неплохие рейтинги.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 13:51 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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