"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы

39-летняя певица Елка стала специальным гостем презентации книги Марианны Россет "Телефонный номер Всеселенной". Ее самобытная манера исполения, впрочем, не всем пришлсь по душе.

Когда уроженка западной Украины Елизавета Вальдемаровна Иванцив, более известная как Елка, только начинала путь на российскую эстраду, музыкальные критики наперебой отмечали "неординарные вокальные данные Лизы" – оригинальный тембр и необычную подачу.

"У певицы голос нешуточного нерва. Он словно совершенный инструмент, на котором что ни играй — все здорово", "Голос Елки оказался пригоден для воплощения самых смелых музыкальных мечтаний", – писали о ней в прессе.

Но вот простые, не слишком искушенные люди, сеодня оценивают вокал звезды скромнее. "Глаза бы не видели, уши не слышали", "У меня друг так по обкурке поет", "Пила циркулярная такие же звуки издает", "Что она принимала?" – глумятся люди в комментариях к видео с частного выступления звезды.

Вызывает вопросы не только голос, но и манера исполнения, и поведение певицы на сцене. "В своем мирке человек", "Зачем эта пожилая женщина так дергается? У нее тик?" – удивляется народ.

Действительно, ее хит про "Прованс" и перепетый шлягер 1999 года группы "Михей и Джуманджи" под названием "Сука-любовь" оставили противоречивые впечатления.

Недоумения добавил и внешний вид артистки. "Почему она на себя шторы ДК надела?", "С таким лицом можно в мультиках без грима сниматься", – язвит остроумная публика.

Интересно, что выступление получившей хороший, как говорят, гонорар звезды ее охрана мешала снимать даже на телефоны. Уж не потому ли, что боялась разоблачения скромных вокальных и внешних данных? Ведь король-то голый!