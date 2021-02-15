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"Это точно Елка, а не Мэрилин Мэнсон?": народ крестится от вида изменившейся звезды

Фото: Дни.ру
Певица Елка номинировалась на премию "Новое Радио AWARDS" за лучшую коллаборацию – дуэт с RSAC "Не наговаривай". На выходе из студии ее окружили многочисленные журналисты.
прочитано 639 раз

Для похода на церемонию, которая в этом году проходила в камерном формате, Елка выбрала белый oversize-костюм. Эта объемная одежда свободного кроя выглядит на несколько размеров больше и уже несколько сезонов остается на пике популярности. Кажется, что вещь сильно велика своему хозяину, но в этом и фишка – можно скрыть недостатки фигуры.

Репортеры тут же стали спрашивать 38-летнюю Елизавету Иванцив, как на самом деле зовут певицы, связана ли смена имиджа и образа со взрослением. Она же и внешне сильно поменялась – даже узнать трудно! "Может, это у вас возрастные изменения? Может, пришла старость?" – допытывались журналисты.

"А вот за такое могу и втащить! – хохотнула артистка. – Аккуратно! Мне вспомнился один конфликт на баттле, но там тоже было с предупреждением!"

Фото: Дни.ру

Правда, не все поклонники оценили перемены во внешности звезды. "На мужика стала похожа", "Грим некоторых заставляет плакать. Меры больше нет", "Цирк уехал, Елку оставил", "Ну, вот кто придумал, что пиджаки на пять размеров больше– это красота? И самый то ужас– модницы верят...", "Это точно Елка, а на Мэрилин Мэнсон ?" – крестится народ.

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Автор: 15 февраля 2021, 11:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елка торгует грибами и травой

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Когда вкус отсутствует напрочь,имеем Елку.
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