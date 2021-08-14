"Состояние пограничное": Загробный мир не отпускает вышедшую из комы МакSим

Медики оценили шансы певицы МакSим на выздоровление.

На днях исполнительница хита "Знаешь ли ты" вернулась домой. Певица вышла из комы, ее состояние стало улучшаться и врачи приняли решение выписать ее из больницы. Родные очень тепло встретили МакSим после столь долгой разлуки, больше всего обрадовались дети артистки. Ее лечащий врач Маргарита Соколова поделилась эксклюзивными подробностями о состоянии и прогнозах на будущее.

"Поскольку она пела постоянно, ткани легких очень эластичные. Учитывая возраст, возможно, что легкие будут восстанавливаться", — отметила врач.

Буквально пару недель назад представители МакSим жаловались, что загробный мир никак не может отпустить ее. Однако это случилось: певица пошла на поправку.

"Состояние пока пограничное, слабенькое. Опасная ситуация была, несколько раз она была на грани", — рассказала представитель артистки.

Сейчас МакSим находится дома с семьей и близкими друзьями. Она отдыхает от тяжелой борьбы и настраивается на непростой процесс предстоящей реабилитации.

Напомним, певица была госпитализировала в середине июля с подозрением на тяжелую форму пневмонии. Вскоре ее подключили к аппаратам поддержания жизнедеятельности и ввели в искусственную кому. Врачи боролись за жизнь МакSим, а фанаты молились о ее выздоровлении.