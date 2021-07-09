Отключили от ЭКМО: МакSим не смогла дышать самостоятельно

Врачи попробовали отключить певицу МакSим от аппарата ЭКМО, но она не смогла дышать самостоятельно. Врачи немедленно вновь подключили ее к аппарату. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Поданным СМИ, сейчас Марина Абросимова-Максимова (настоящее имя артистки) находится в состоянии сопора. В таком случае пациента можно привести в сознание исключительно при помощи введения специальных препаратов.
По данным медиков, работающих с артисткой, у МакSим сильно поражена правая доля легких. Врачи подключили трубку для откачки жидкости. Кроме того, у певицы на фоне продолжительного нахождения в коме и осложнений от пневмонии развилась легочная гипертензия. Врачи опасаются, что это может дать осложнения на сердце.
Сейчас медики все еще не делают никаких прогнозов. Жизненные функции певицы МакSим поддерживаются с помощью аппаратов. Не исключено, что состояние Марины может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.
Напомним, на прошлой неделе директор артистки и ее родственники пригласили к ней в палату ее духовника, отца Луку. Он причастил и соборовал МакSим. После этого священнослужитель рассказал, что Марина периодически открывает глаза. Появилась надежда на лучшее. Но врачи сказали, что это обычные рефлексы при состоянии комы.
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