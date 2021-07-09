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Шоу-бизнес
Отключили от ЭКМО: МакSим не смогла дышать самостоятельно

Отключили от ЭКМО: МакSим не смогла дышать самостоятельно

Российская певица МакSим в критическом состоянии. Врачи попытались дать ей еще один шанс.
прочитано 759 раз

Врачи попробовали отключить певицу МакSим от аппарата ЭКМО, но она не смогла дышать самостоятельно. Врачи немедленно вновь подключили ее к аппарату. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Поданным СМИ, сейчас Марина Абросимова-Максимова (настоящее имя артистки) находится в состоянии сопора. В таком случае пациента можно привести в сознание исключительно при помощи введения специальных препаратов.

По данным медиков, работающих с артисткой, у МакSим сильно поражена правая доля легких. Врачи подключили трубку для откачки жидкости. Кроме того, у певицы на фоне продолжительного нахождения в коме и осложнений от пневмонии развилась легочная гипертензия. Врачи опасаются, что это может дать осложнения на сердце.

Сейчас медики все еще не делают никаких прогнозов. Жизненные функции певицы МакSим поддерживаются с помощью аппаратов. Не исключено, что состояние Марины может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

Напомним, на прошлой неделе директор артистки и ее родственники пригласили к ней в палату ее духовника, отца Луку. Он причастил и соборовал МакSим. После этого священнослужитель рассказал, что Марина периодически открывает глаза. Появилась надежда на лучшее. Но врачи сказали, что это обычные рефлексы при состоянии комы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 18:55 Источник: телеграм-канал Mash • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость795876
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как бы это не было печально,не выкарабкается она.жаль,молодая,цветущая...
1

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