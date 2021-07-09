"Какие у нее ко мне претензии?": директор "Ленкома" взорвался после вопроса о дочери Захарова

Директор "Ленкома" Марк Варшавер подвел итоги сезона. Он рассказал о взаимоотношениях с Александрой Захаровой.



Советский и российский режиссер театра и кино, художественный руководитель и главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров умер в 2019 году. С тех пор "Ленком" зажил совершенно новой жизнью с новым директором. Теперь его возглавляет Марк Варшавер.

Театр завершает свой очередной сезон со множеством преобразований. В откровенном интервью Марк Варшавер рассказал о творческих планах и о том, как прошли его первые 20 месяцев на посту нового руководителя театра.

Количество постановок в "Ленкоме" в этом сезоне резко выросло – театр отыграл аж шесть спектаклей. При Захарове ставили всего по одному-два. Но по словам Варшавера, на качестве постановок это не сказалось.

Директор "Ленкома" отметил, что у его предшественника было особое отношение к своему театру и к каждому из актеров. Но главные и вторые роли из спектакля в спектакль играли всего девять-12 актеров, все остальные не могли показать себя, говорит Варшавер. В этом сезоне ситуация изменилась в лучшую сторону. Занята была практически вся труппа. На сцене появилось много молодежи, которая раньше не могла заявить о себе.

Немаловажную роль, по мнению Марка Варшавера, играют вторые составы. "Сейчас семь молодых артистов вошли в "Фигаро", который идет в "Ленкоме" уже 28 лет", – отметил директор театра.

Что же касается дочери Марка Захарова, актрисы Александры Захаровой, то о ней в ходе интервью зашел отдельный разговор. Поговаривают, что Александру Захарову выдавливают из "Ленкома"... Но Варшавер заверил – это не так.

Напомним, после смерти отца для Александры Захаровой в театре, который носит теперь имя ее великого родителя, настали трудные времена. На роли, которые она играла, ввели других актрис. В "Вишневом саду" Марк Варшавер заменил ее на Анну Большову...

"Какие у нее ко мне претензии? – воскликнул Варшавер. – Я не снял ее ни с одной роли и отвечу, почему. Я не давал эти роли Александре Марковне в спектаклях, где она играет девочек, и не имею права ее снимать. Еще при жизни Захарова всю ответственность я разделял с ним, даже если внутри себя не был с ним согласен... на многое закрывал глаза", – сказал Варшавер в беседе с "МК".

Он добавил, что в новом сезоне хотел дать Александре Захаровой роль Голды в "Поминальной молитве". Она сначала согласилась, а потом отказалась. "Папа не хотел", – ревностно аргументировала она.

Второй раз директор "Ленкома" предлагать не стал.