"К Господу стремится": духовник находящейся в коме МакSим раскрыл тайные подробности проведенного ритуала

Артистка все еще подключена к аппарату ЭКМО. За ее здоровье молится вся страна.

МакSим пребывает в коме уже более двух недель. Близкие люди певицы не дают никаких комментариев о ее состоянии, а ее директор отметила, что теперь будет распространять только хорошие новости. Видимо, пока ничего оптимистичного никто сообщить не может. Поклонники искренне верят в то, что исполнительница вскоре встанет на ноги и порадует страну новым альбомом.

В Сети активно поддерживают звезду и ее семью люди всех возрастов. Они устраивают флешмобы, запускают хештеги, а фан-аккаунты пестрят сообщениями о любви и надежде на самый лучший исход. Публика активно исполняет песни любимой знаменитости и вспоминает самые яркие моменты.

Известно, что в последние годы МакSим серьезно приобщилась к христианству. У артистки даже есть свой духовник, игумен Лука. Он рассказал, что перед болезнью звезда звонила ему, а затем и вовсе приехала в монастырь, чтобы исповедаться.

Уже после госпитализации духовник провел соборование. Обычно этот ритуал не проводят без согласия человека, но игумен Лука убежден, что находящиеся в коме люди тоже могут и хотят устремлять молитвы к Богу. По его словам, во время обряда певица подавала ему знаки и даже якобы приходила в себя. "Движение духа. К Господу стремится", – подчеркнул он.

