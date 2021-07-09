Долина заговорила об еще одном ребенке

65-летняя Лариса Долина хотела бы еще раз стать бабушкой.

Накануне россияне отмечали День любви, семьи и верности. В этот праздник многие делятся семейными фотографиями и посвящают добрые слова своим близким в соцсетях. Не стала исключением и дочь народной артистки – Ангелина. Женщина разместила несколько кадров с дочерью Сашей и со своей знаменитой мамой. Наследница Ларисы Долиной поблагодарила дочь за то, что она еще большое сплотила семью.

Подписчики Ангелины оставили ей множество приятных комментариев, а заодно поинтересовались, не хотела бы она еще раз "сходить за бэбиком". По мнению одного из комментаторов, это было бы здорово и дочери не было бы так скучно. Неожиданно подписчицу поддержала сама Лариса Долина, которая с недавних пор является активной пользовательницей "Инстаграм". Народная артистка написала, что она очень хочет пополнения. В ответ на этот комментарий дочь певицы оставила веселые смайлы.

Напомним, что Лариса Долина трижды была замужем. Дочь Ангелина родилась в первом браке звезды с музыкантом Анатолием Миончинским. В 2011 году Ангелина подарила знаменитой матери внучку Александру. Пока Саша – единственная внучка артистки. Лариса Долина принимает активное участие в воспитании ребенка и, очевидно, мечтает вновь стать бабушкой, возможно, и не раз.

Ранее Лариса Долина рассказала о тяжелой утрате, при мысли о которой она уже несколько лет не может сдержать слез.