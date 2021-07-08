Забитая тату Долина показалась людям с младенцем на руках

В День семьи, любви и верности семья Долиной порадовала поклонников прекрасным фото.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская сделала трогательную публикацию в честь праздника. Она показала архивное фото певицы с внучкой на руках. Артистка предстала в домашней обстановке, без прикрас. Она держит на руках маленькую внучку Сашу. На одном из снимков семья предстала в день крестин малышки.

Поклонники не перестают умиляться трогательной публикации. В комментариях отметилась и сама Лариса Долина. Она пожелала здоровья семье дочери. "Боже, какие чудесные фотографии!" – воскликнула певица.

Напомним, Лариса Долина была три раза замужем и воспитала единственную дочь Лину. Девочка родилась в первом браке – в 1983 году от музыканта Анатолия Миончинского из группы "Кролла". Ангелина родила дочь в 2011 году. Саша пока единственная внучка артистки.

В последнее время 65-летняя Лариса Долина стала выглядеть и вести себя смелее и ярче, чем 20 лет назад. Она участвует в молодежных программах и даже делает себе татуировки. Недавно она набила себе портрет своей кошки на руке. Также у нее на пояснице набит цветок лотоса, а на плече — красная роза с пуантами. На щиколотке у артистки изображена сакура.

Несмотря на возраст, певица не боится экспериментировать. Из-за этого интерес молодой аудитории к ее персоне растет день ото дня.

