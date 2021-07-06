Открыла глаза: МакSим не может опомниться после комы

Марину Абросимову-Максимову (настоящее имя певицы МакSим) госпитализировали 15 июня. После концерта в Казани, где она выступала с температурой под 40, ей стало плохо, у нее диагностировали пневмонию с поражением легких 40 процентов. Потом ситуация ухудшилась. Поражение разрослось до 75 процентов. Артистку ввели в искусственную кому, в которой она находится до сих пор.
Сегодня стало известно, что МакSим перевели в другую больницу. Там она тоже находится в реанимации. Однако в сознание артистка пока так и не пришла.
При этом состояние певицы все-таки меняется. Она начала периодически открывать глаза. По словам священника Луки, который приходил в палату МакSим по просьбе ее родных, чтобы причастить ее, певица ненадолго пришла в сознание. Он отметил, что у нее был "внимательный и понимающий взгляд".
Но по словам врача, это происходит непроизвольно, как рефлекс. В медикаментозной коме человек не может прийти в себя без помощи врачей и специальных препаратов. Пациент ничего не слышит и не осознает, но при этом чувствует боль.
"Она не может прийти в сознание", – сказал анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.
Напомним, изначально МакSим попала в больницу с подозрением на коронавирус, хотя тесты его и не выявили. К сожалению, пока говорить об улучшении или возвращении певицы в сознание пока не приходится.
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