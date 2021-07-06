Страдающая от болей Тодоренко заговорила о смерти: Она рядом

Накануне Регина Тодоренко разоткровенничалась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Телеведущая рассказала о серьезной патологии позвоночника. Из-за этого заболевания у знаменитости часто болит спина.
По словам Тодоренко, она с детства не могла в полной мере наслаждаться жизнью. Регине нельзя было делать много из того, о чем она мечтала: например, прыгать на батуте, кататься на коньках, заниматься другими видами спорта. Но будущая телезвезда не сдалась. Желание жить полноценно очень повлияло на нее.
В итоге она облетела всю планету, провела 230 тысячи километров в воздухе, прыгнула в Замбии с высоты 111 метров, погрузилась на глубину полукилометра, опустилась в недра Земли и выполнила другие, не менее безумные желания.
"Боль – это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть", – написала Регина в "Инстаграм".
Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала, как провела отпуск в Турции. По словам телеведущей, почти все время она болела ковидом и даже оказалась в больнице. Знаменитость отметила, что выжила только благодаря маме, которая тоже заражалась коронавирусом.
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