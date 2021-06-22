Голый живот и вульгарный разрез: в Сеть "слили" школьное фото Тодоренко

В Сеть попали фотографии со школьных балов многих именитых звезд. Больше всего удивила Регина Тодоренко.

В этом году из-за бушующей пандемии коронавируса многие выпускники школ остаются без торжественных мероприятий. Кто-то так никогда и не узнает, что такое прощальный школьный бал, а ведь именно этот день для многих является самым драматичным и историческим моментом, который подводит итог большой школьной жизни.

Журналисты вспомнили школьные выпускные именитых звезд российского шоу-бизнеса. Российские артисты имели уникальную возможность повеселиться на своем выпускном! Кто мог подумать, что однажды это станет непозволительной роскошью для молодежи.

"Комсомолка" показала, как как выглядели на выпускных Регина Тодоренко, Кристина Асмус, Дмитрий Нагиев и другие звезды. Некоторых из них невозможно узнать. Среди самых ярких персонажей Тодоренко. На своем выпускном 17-летняя будущая ведущая "Орла и решки" блистала ярче звезд – голый живот, проколотый пупок и разрез до самых трусов – все это словно кричало прямо на разрыв, что у этой девушки впереди длинная дорога навстречу славе. Пользователи Сети признали, что наряд выглядел довольно вульгарно.

Напомним, Регина Тодоренко закончила школу в Одессе в 2007 году. К выпускному она подготовилась основательно. Девушка вместе со своей мамой смастерила костюм в духе Бритни Спирс, накрутили кудри, сделала начес. От такой медалистки Регины учителя чуть не попадали в обморок.

На школьный наряд родители будущей звезды потратили 200 долларов, что было колоссальной суммой для них. В итоге Регину Тодоренко выбрали королевой школьного бала.

По словам Регины Тодоренко, в школе она не отличалась прилежным поведением и любила похулиганить вместе с мальчишками. Она била окна, в восьмом классе покрасилась в синий и хотела побриться налысо. Словом, самовыражение лилось рекой.