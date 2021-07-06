"И мы так с Алешей": вдова Баталова посочувствовала потерявшей мужа Алентовой

Вдова Алексея Баталова поделилась сокровенными воспоминаниями о покойном муже и Владимире Меньшове.

Накануне стало известно о смерти великого режиссера, актера и сценариста – Владимира Меньшова. Гитана Аркадьевна Леонтенко высказала соболезнования Вере Алентовой, ведь она и сама всего несколько лет назад осталась без своего главного спутника жизни. Вдова Баталова хорошо понимает, что сейчас чувствует народная артистка.

"И мы так с Алешей," – подчеркнула она.

Гитана Аркадьевна знает, как страшно остаться без человека, с которым повел рядом всю жизнь. Тем не менее, смерть неминуема, и пережить это горе придется каждому.

Леонтенко призналась "Собеседнику", что она очень любит творчество Меньшова. И ее покойный муж очень тепло относился к режиссеру фильма "Москва слезам не верит", в котором он сыграл главную роль. Баталов с Меньшовым между собой не раз обсуждали, какой могла бы быть судьба героев этой картины, если бы они снимали продолжение. Такие предложения не раз поступали, впрочем, мужчины от этой идеи отказались.

Когда умер Алексей Баталов, Владимир Меньшов воспринял это как личное горе, ведь ушел не просто коллега, а близкий друг. Теперь наступила очередь Владимира Валентиновича – к сожалению многочисленных поклонников, режиссер не смог победить болезнь.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что дочь Владимира Меньшова обратилась к россиянам с просьбой молиться об отце.