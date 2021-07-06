Баснословные деньги и переезд из больницы: что скрывают представители находящейся в коме МакSим

Певица находится в реанимации уже около трех недель. Ее представители практически не прерывают молчание, из-за чего состояние Марины Абросимовой постоянно обрастает различными слухами.

Вся страна волнуется за артистку и с особым вниманием следит за новостями относительно ее здоровья. Сейчас за жизнь знаменитости все еще борются врачи, а, по последним данным, ее состояние все еще оценивается как крайне тяжелое. Однако недавно поклонники и журналисты задались новым вопросом. Их интересует, где же сейчас находится исполнительница.

Некоторые издания заметили небольшое несовпадение в рассказе продюсера МакSим. Все дело в том, что изначально Маргарита Соколова опубликовала в своем личном блоге справку о госпитализации певицы в частную клинику в Отрадном. На документе был указан и адрес, и название известного учреждения, и диагноз "ОРВИ", поставленный звезде.

После обнародования места обследования Марины Абросимовой журналисты выяснили, что для знаменитостей в медицинском учреждении имеется специальное отделение. За две недели пребывания там придется заплатить около миллиона рублей с учетом скидки. Однако и эти новости быстро разлетелись по просторам Сети, после чего, как известно, пиар-директор знаменитости возмутилась и отметила, что исполнительница вовсе не лежит в частной клинике.

По словам Маргариты Соколовой, сейчас МакSим находится "в городской клинической больнице". Поклонники задаются вопросом: как и почему представители решили перевезти артистку, раз изначально официально был опубликован документ об ее пребывании в частной клинике. Однако на этот вопрос ответа пока нет ни у кого. Других комментариев от представителей также пока не поступило.

