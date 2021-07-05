"Бесконечно печально": певицу Валерию пришибло смертью

Певица Валерия высказалась о кончине Владимира Меньшова, умершего от последствий COVID-19.



В своем инстаграм-аккаунте звезда констатировала, что артист ушел из жизни 5 июля. "Бесконечно печально", – поделилась эмоциями исполнительница. Она оказалась немногословной. Судя по всему, печальное известие морально пришибло знаменитость, и артистка просто не нашла слов.

Певица Валерия принесла близким и родным кинодеятеля свои глубочайшие соболезнования. К звезде присоединились и ее поклонники.

Отметим, что ранее в смерти Владимира Меньшова высказался и муж артистки Иосиф Пригожин. Как писали "Дни.ру", продюсер назвал режиссера выдающимся, творческим и талантливым человеком огромного масштаба. По его словам, кончина Меньшова является тяжелой утратой для отечественного кинематографа.

Напомним, ранее стало известно, что прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля в Доме кино. Затем его похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Предполагается, что вдовы режиссера Веры Алентовой на траурной церемонии не будет. Дело в том, что актриса тоже больна коронавирусом. Сегодня она продолжает лечение.