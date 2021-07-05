Зараза: инфицированную Алентову не подпустят и близко к гробу с Меньшовым

С Верой Алентовой Владимир Меньшов познакомился еще на втором курсе Школы-студии МХАТ. Правда, в театральном Вере прочили большое будущее, а Володю считали "бесперспективным". Поэтому, когда у влюбленных начались серьезные отношения, преподаватели отговаривали талантливую студентку от брака с Меньшовым.
Долгое время они жили в разных общежитиях. А на штамп в паспорте с Меньшовым, по словам Алентовой, она решилась ради комнаты в коммуналке. В итоге они были вместе 59 лет – удивительное для актеров постоянство. Отметив золотую свадьбу, Меньшов и Алентова обвенчались. Вот уж, действительно, пока смерть не разлучит...
Известие о смерти Владимира Меньшова настигло Веру Алентову в больнице. 28 июня она плохо себя почувствовала, а прибывшие по вызову врачи настояли на госпитализации звездной пациентки. По результатам теста на COVID-19 стало очевидно — Вера Валентиновна инфицирована.
Сегодня она продолжает лечение и развитие болезни 79-летней актрисы не вызывает опасений медиков. Но вот отпустить ее на прощание и похороны с мужем, скорее всего, не получится – зараза под названием "коронавирус" не дремлет и пока не позволяет Алентовой контактировать с людьми...
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