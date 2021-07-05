Зараза: инфицированную Алентову не подпустят и близко к гробу с Меньшовым

8 июля в Доме кино состоится прощание с актером и режиссером Владимиром Меньшовым. Он умер от последствий коронавируса – две недели провел в больнице в тяжелом состоянии. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Но его жены – актрисы Веры Алентовой – на траурной церемонии, очевидно, не будет.

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