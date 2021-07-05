Жигунов раздавлен смертью: Он был очень живой

Утром 5 июля стало известно о смерти легендарного кинорежиссера Владимира Меньшова. Сергей Жигунов выразил соболезнования.

Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни. В середине июня ему диагностировали пневмонию и дыхательную недостаточность. Уже в конце месяца режиссера госпитализировали. ПЦР-тест на ковид дал положительный результат.

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У Меньшова был низкий уровень сатурации — 89% (при норме для взрослых 95% и выше). Советского и российского актера госпитализировали в филатовскую больницу №15. Врачи уверяли, что течение болезни легкой степени, и сценарист находится в стабильном состоянии. Однако сегодня, 5 июля в 9:36 мск, он неожиданно скончался. Организм дал сбой, как пишут СМИ.

Все деятели кино и искусства скорбят вместе с родными Владимира Меньшова из-за огромной потери. Заслуженный деятель искусств РСФСР еще до своей госпитализации смеялся и шутил, рассказывал в недавнем интервью актер Александр Панкратов-Черный.

Сергей Жигунов тоже шокирован новостью о смерти создателя картины "Москва слезам не верит". В последний раз коллеги виделись на Сахалине. Тогда Меньшов поразил его своим творческим взглядом на кино. По словам актера, Владимир Меньшов был потрясающим артистом.



"Он был очень большой человек: простой и одновременно сложный. Но он всегда вызывал у меня неподдельный интерес как человек, а не только как художник... Он очень живой был", – сказал Жигунов.

Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин выразил соболезнования в связи с уходом Владимира Меньшова. Он призвал всех прививаться о коронавируса, чтобы скорее победить эту заразу.