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Шоу-бизнес
Отец перед смертью избил Владимира Меньшова

Отец перед смертью избил Владимира Меньшова

На 82-м году жизни от последствий коронавируса скончался знаменитый актер и режиссер Владимир Меньшов. О том, каким он был человеком, можно судить по интервью, которое он дал незадолго до кончины.
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"Когда мы заканчивали седьмой класс, кто-то наговорил плохих слов о моей классной руководительнице – мол, она сказала про меня то-то и тот, – рассказывал Меньшов. – Но сейчас я, раскручивая назад, понимаю, что ничего обидного-то она и не сказала. "Вы с ним еще намучаетесь!" – это единственное, что прозвучало из ее уст. Однако меня это так захлестнуло и завело!"

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Негодование Меньшова было столь велико, что он вспылил. "Когда учительница подошла и пригласила меня на танец, я ей резко отказал, – вспоминал Меньшов. – Ведь это было на глазах у людей! Она обиделась. И когда мы пришли домой, отец мне врезал".

Больше папа не поднял руку на Владимира Меньшова. "Это был последний раз по всем причинам, – пояснил режиссер в интервью на канале The люди. – Он уже становился слабее меня, а я вымахивал – мне было лет 15, я был сильный, накачанный, занимался гимнастикой. Я пропустил этот удар, но больше он уже не рисковал".

Напомним, отцом Владимира Меньшова был Валентин Михайлович Меньшов. Он служил моряком, потом работал в НКВД. Кавалер Ордена Красной Звезды ушел из жизни в 1974 году.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 12:18 Источник: youtube.com ✓ Надежный источник
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Про дебила Меньшова нужно писать по дебильному!
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