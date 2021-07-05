Отец перед смертью избил Владимира Меньшова

"Когда мы заканчивали седьмой класс, кто-то наговорил плохих слов о моей классной руководительнице – мол, она сказала про меня то-то и тот, – рассказывал Меньшов. – Но сейчас я, раскручивая назад, понимаю, что ничего обидного-то она и не сказала. "Вы с ним еще намучаетесь!" – это единственное, что прозвучало из ее уст. Однако меня это так захлестнуло и завело!"
Негодование Меньшова было столь велико, что он вспылил. "Когда учительница подошла и пригласила меня на танец, я ей резко отказал, – вспоминал Меньшов. – Ведь это было на глазах у людей! Она обиделась. И когда мы пришли домой, отец мне врезал".
Больше папа не поднял руку на Владимира Меньшова. "Это был последний раз по всем причинам, – пояснил режиссер в интервью на канале The люди. – Он уже становился слабее меня, а я вымахивал – мне было лет 15, я был сильный, накачанный, занимался гимнастикой. Я пропустил этот удар, но больше он уже не рисковал".
Напомним, отцом Владимира Меньшова был Валентин Михайлович Меньшов. Он служил моряком, потом работал в НКВД. Кавалер Ордена Красной Звезды ушел из жизни в 1974 году.
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