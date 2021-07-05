"Могу ждать секса год": муж-футболист приучил 32-летнюю Погребняк к половому воздержанию

Жизнь футболиста – это постоянные разъезды, матчи, тренировки, сборы. И как в этой связи исправно отдавать супружеский долг?! Светская львица, дизайнер и блогерша Мария Погребняк на примере своей семьи рассказала, как часто у нее бывает близость. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на звездном ланче журнала "ОК!", который провел Вадим Верник,

"Если на пути к совершенству придерживаться разумного воздержания, не пострадает ни одна черта человеческого характера, напротив, все они заиграют еще более яркими красками", – писал поэт, музыкант и художник Бенгальского Возрождения Рабиндранат Тагор. Мария Погребняк с индийским мыслителем полностью согласна.

"Я думаю, что каждый человек может две недели легко выдержать без секса, – улыбается Мария. – Я лично могу и год его ждать". Правда, Погребняк не стала вдаваться в подробности того, сколько максимально и когда она обходилась без плотских утех. Но с получением супружеского долго у красавицы явно нет проблем.

И здесь она четко следует заповеди мудрого Вольтера: "Пользуйтесь, но не злоупотребляйте — таково правило мудрости. Ни воздержание, ни излишества не дают счастья".

Ранее в интервью "Дни.ру" скромная в половых и бытовых потребностях Мария Погребняк рассказала, сколько денег нужно ей для счастья. "Я могу прожить даже на миллион в месяц, – заверила она. – Но это с учетом, что на мне трое детей и родители, которых я содержу полностью. Миллион – это минимальная сумма, на которую можно не жить – просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7".