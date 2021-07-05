Написала завещание, сожгла одежду: Виролайнен откровенно о подготовке к смерти после страшного диагноза

Год назад артистке диагностировали некроз кости. Она была убеждена, что пора начинать готовиться к уходу.

Тогда Любовь Виролайнен подошла к вопросу крайне серьезно. Она написала завещание, а затем собрала все личные вещи и сожгла их. По ее словам, там было огромное количество одежды, обуви и журналов. Она не хотела, чтобы кому-то досталось то, что принадлежало ей одной. В ее голове было лишь то, что врачи обязали ее сделать тяжелую операцию, в результате которой везде было необходимо "вставить штыри".

Однако, как известно, у судьбы свои планы. В какой-то момент отчаявшаяся Любовь Ивановна случайно встретила другого медика и поведала ему о своей беде. Он предложил ей пройти еще одно обследование, но на этот раз с помощью рентгена. После врач с удивлением обнаружил, что предыдущий диагноз оказался ошибочным.

Слова медицинского работника дали Любови Виролайнен надежду. Единственное, о чем она пожалела в тот момент – ее вещи, от которых ранее было принято решение избавиться. Самым удивительным фактом был тот, что после разговора с врачом она встала и пошла без палочки, хотя была уверена, что уже не может передвигаться самостоятельно.

Напомним, несколько лет назад актриса потеряла любимого супруга. Она была уверена, что не сможет жить без супруга и вскоре тоже скончается. "Я даже хотела этого", – призналась Любовь Ивановна. Останавливали ее лишь мысли о детях и домашних животных, которые очень привязаны к ней.

