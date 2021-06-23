Роман с аферистом, неудачная кинокарьера и забвение: судьба "инопланетянки" Метелкиной

Елена Метелкина получила известность после выхода на экраны фильма "Через тернии к звездам".

Девушка с юности мечтала о карьере актрисы, однако в театральный ее не взяли. После нескольких неудачных попыток она решила, что пока просто не настало ее время, и попробовала устроиться моделью.

ПО ТЕМЕ Во что одевалась бы гостья из будущего

На подиум Елена Метелкина попала в 21 год в 1974-м. Фирменной походке "от бедра" начинающая манекенщица научилась всего за неделю, и ее взяли в Общесоюзный дом моделей одежды. Девушка с яркой внешностью быстро стала выделяться на фоне остальных красавиц и стала ведущей манекенщицей в демонстрационном зале ГУМ.

Елене Метелкиной пророчили блестящую карьеру даже на Западе, однако она не рискнула покинуть СССР. На родине ей восхищались знаменитые актеры, люди из партийного аппарата, она снималась для ведущих журналов моды и прогуливалась по подиумам в современных нарядах.

Мечтам о кино тоже суждено было сбыться. В 1979 году режиссер Ричард Викторов решил снять фантастическую ленту по роману Кира Булычева. Правда, задача найти главную героиню оказалась сложнее, чем он думал. Ни одна из известных актрис не подходила на роль инопланетянки Нийи. Совершенно случайно в руки режиссеру попал журнал мод с фотографиями Елены Метелкиной, и он сразу понял, что эта роль должна достаться ей.

Фильм "Через тернии к звездам" принес новоиспеченной артистке не только всесоюзную, но и мировую славу. В начале 80-х на международном кинофестивале в Италии девушке присудили специальный приз членов жюри за лучшую женскую роль.

Однако карьера актрисы не задалась. Елена Метелкина снялась в еще одной культовой картине того времени – "Гостья из будущего". В ней она также сыграла инопланетянку. Больше с кино не ладилось – режиссеры не приглашали девушку сниматься, так как внешность и амплуа никак не вписывались в картины тех лет.

Скоро к финалу подошла и модельная карьера. В конце 80-х на подиумы пришли красотки нового пошиба – совсем с другой внешностью и харизмой. Чтобы хоть как-то прокормиться Елена Метелкина выучилась на секретаря и поступила на работу к бизнесмену Ивану Кивелиди. Однако через некоторое время его "убрали" конкуренты, и бывшая манекенщица чуть не погибла вместо босса. Этот случай заставил Елену Метелкину круто поменять взгляды на жизнь и обратиться к религии.

Личная жизнь модели всегда была покрыта тайной. Доподлинно известно, что звезда советского подиума была замужем лишь однажды и у нее есть сын Александр. В 27 лет во время съемок "Через тернии к звездам" девушка познакомилась с мужчиной, имя которого никогда не называла.

Она влюбилась по уши и решила, что это ее судьба. Влюбленные поженились, однако очень скоро выяснилось, что мужчина просто брачный аферист, который хотел с помощью доверчивой модели получить прописку в Москве. В итоге Елене Метелкиной через суд пришлось аннулировать брак. По словам артистки, после этого у нее было еще несколько романов, но замуж она так и не вышла.

В настоящее время звезда советского подиума время от времени появляется на телевидении, иногда дает интервью. Однако жизнь ее сосредоточена на религии – Елена даже поет в хоре одного из московских храмов.