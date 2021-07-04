Петросян шокировал внешним видом после перенесенного ковида: Даже отпуск не помог

75-летний юморист Евгений Петросян вакцинировался от коронавируса.

В конце прошлого года Евгений Петросян заразился коронавирусом. К счастью, юморист смог выздороветь от ковида и вернуться к работе. Недавно же артист провел время на Мальдивах вместе со своей молодой супругой. Казалось бы, отпуск должен был пойти на пользу пожилому юмористу, но поклонники заметили, что облик знаменитости изменился не в лучшую сторону.

В воскресенье, 4 июля, Евгений Ваганович сообщил подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что вакцинировался от коронавируса. Артист опубликовал видео, на котором он запечатлен в момент прививки. "Вообще ничего не чувствуется, кроме маленького укола", – сказал Петросян, когда медсестра поставила ему укол.

Многие подписчики поддержали решение юмориста. Мол, вакцина пойдет ему только на пользу. Однако поклонники обратили внимание, что Петросян не выглядит полностью здоровым. "Что тут сказать... Годы берут свое", "Неужели у вас постковидный синдром?", "Похоже, Петросяну даже отпуск не помог", – написали шокированные фолловеры.

Напомним, ранее молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась уникальной архивной фотографией. Жену юмориста впечатлил "заброшенный Эдем".