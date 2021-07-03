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Шоу-бизнес
Гребет лопатой: получающая 530 тысяч в месяц Доронина более двух лет не появляется на работе

Гребет лопатой: получающая 530 тысяч в месяц Доронина более двух лет не появляется на работе

О том, где находится и как себя чувствует сегодня 87-летняя актриса и режиссер Татьяна Доронина, слухи ходят самые разные. Говорят, например, что аферисты хотят прибрать к рукам наследство бездетной звезды и поэтому изолировали ее в элитном санатории в Подмосковье. Они же и вливают ей в уши чушь про происходящее во МХАТе. При этом регулярно появляются подписанные ею письма протеста с хулой в адрес нового худрука театра. А там к ним относятся с недоумением.
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"Татьяна Васильевна с декабря 2018 года – президент МХАТ, – говорят в театре. – Но с 26 января 2019 года, после того как сыграла в спектакле "Васса Железнова", в театре ее не видели".

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По этому поводу пресс-служба Художественного театра даже выпустила специальное заявление. "Татьяна Васильевна в последнее время не только не появляется в театре, но и не выходит на люди. Мы беспокоимся о ней и считаем, что президентом МХАТ манипулируют, – говорится в сообщении. – При этом мы работаем в том режиме, в котором должен работать театр. И не можем ждать пока президент театра включится в работу. Мы пытаемся наладить контакт с Татьяной Васильевной – нам крайне необходимо встретиться на любой территории, чтобы лично обсудить все вопросы".

Периодически в прессу вбрасывается информация, что-де Доронину обидели, забыли, выбросили. Это, мягко говоря, не так. В фойе театра развернута большая фотовыставка об истории МХАТа, где почетное место занимается рассказ о Татьяне Дорониной и поставленных в ее бытность худруком спектаклях. Кроме того, как говорят в театре, ежемесячно актриса получает 530 тысяч рублей просто за то, что считается президентом театра, хотя ничего на этом посту не делает, на работу не ходит, в жизни театра никак не участвует.

Для сравнения, худрук Александринского театра Валерий Фокин получает в месяц 735 тысяч рублей, а директор Большого театра Владимир Урин – ровно 700 тысяч. Остальные худруки и директора крупных театров получают от 400 до 600 тысяч рублей в месяц.

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Татьяна Доронина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 3 июля 2021, 13:52
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комментарии

Ответить:

Гость789314
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Гость791686
Поэтому так много бедных людей, живущих на копейки. Лавина денег тратится на не работающих и получающих большие деньги таких, как Поргина и т.д.
"Лавина"тратится на таких, как Бузова, которые за два спектакля, в которых типа играют, получают по 500 тыс.А учителя, врачи ...
Гость789314
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Народная артистка СССР Татьяна Доронина получает в месяц столько же, сколько абсолютно бездарная ...люшка из Д2 Бузова за два типа спекталя.Стыдно.Бузова, Бояков и Доронина несравненные величины.Таких, как Доронина уже не осталось, будут такие, как Бояков, Богомолов, Бузова, Милохин и иже с ними.Ну и где будет российская культура и будет ли вообще.Ответ же ясен.
Гость785481
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Татьяна Васильевна всей своей жизнью, творчеством заслужила привелегии, а вы Бояков кто? И не поднимайте свой куцый хвост на великое, ваш удел Бузова и ей подобные
Гость791686
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Поэтому так много бедных людей, живущих на копейки. Лавина денег тратится на не работающих и получающих большие деньги таких, как Поргина и т.д.
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