Гребет лопатой: получающая 530 тысяч в месяц Доронина более двух лет не появляется на работе

О том, где находится и как себя чувствует сегодня 87-летняя актриса и режиссер Татьяна Доронина, слухи ходят самые разные. Говорят, например, что аферисты хотят прибрать к рукам наследство бездетной звезды и поэтому изолировали ее в элитном санатории в Подмосковье. Они же и вливают ей в уши чушь про происходящее во МХАТе. При этом регулярно появляются подписанные ею письма протеста с хулой в адрес нового худрука театра. А там к ним относятся с недоумением.

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