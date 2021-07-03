Гребет лопатой: получающая 530 тысяч в месяц Доронина более двух лет не появляется на работе

"Татьяна Васильевна с декабря 2018 года – президент МХАТ, – говорят в театре. – Но с 26 января 2019 года, после того как сыграла в спектакле "Васса Железнова", в театре ее не видели".
По этому поводу пресс-служба Художественного театра даже выпустила специальное заявление. "Татьяна Васильевна в последнее время не только не появляется в театре, но и не выходит на люди. Мы беспокоимся о ней и считаем, что президентом МХАТ манипулируют, – говорится в сообщении. – При этом мы работаем в том режиме, в котором должен работать театр. И не можем ждать пока президент театра включится в работу. Мы пытаемся наладить контакт с Татьяной Васильевной – нам крайне необходимо встретиться на любой территории, чтобы лично обсудить все вопросы".
Периодически в прессу вбрасывается информация, что-де Доронину обидели, забыли, выбросили. Это, мягко говоря, не так. В фойе театра развернута большая фотовыставка об истории МХАТа, где почетное место занимается рассказ о Татьяне Дорониной и поставленных в ее бытность худруком спектаклях. Кроме того, как говорят в театре, ежемесячно актриса получает 530 тысяч рублей просто за то, что считается президентом театра, хотя ничего на этом посту не делает, на работу не ходит, в жизни театра никак не участвует.
Для сравнения, худрук Александринского театра Валерий Фокин получает в месяц 735 тысяч рублей, а директор Большого театра Владимир Урин – ровно 700 тысяч. Остальные худруки и директора крупных театров получают от 400 до 600 тысяч рублей в месяц.
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