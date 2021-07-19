Валерия оглушила грудного ребенка страшным криком

Певица Валерия старается показывать поклонникам многое из своей жизни. Она пускает поклонников в свой дом и смело говорит о быте и семейных отношениях. Но иногда это только злит подписчиков.
На днях Валерия опубликовала в своем "Инстаграм" видео, на котором ее сын Арсений играет на фортепиано, а сама звезда поет для своей шестимесячной внучки Селин, которую держит на руках Иосиф Пригожин. На кадрах внучка Валерии с удовольствием слушает живую музыку и внимает талантливой бабушке.
"Домашний концерт для моего самого дорогого на свете зрителя", – написала певица Валерия, отметив, что Лиана Шульгина выступила в роли оператора.
Хейтеры решили, что тембр Валерии больше похож на крик, и ребенку такое вообще не нужно. Певицу обвинили в показухе и заявили, что даже младенца зазвездившая семья готова использовать ради контента в соцсетях. Некоторые отметили, что ребенка таким пением можно оглушить.
"Не знаю... Поет Валерия очень здорово. Но эта песня нужна сейчас малышу? Может я ошибаюсь. Извините"; "Точно. Слишком резкий голос в этой песне. Я и то звук на телефоне убавила"; "Конечно не нужна! Все для камеры", – написали критики.
Напомним, в этом году 53-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения Шульгина с супругой Лианой появилась на свет дочь Селин.
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