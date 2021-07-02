В Москве скончался худрук театра "Ромэн" Сличенко

На официальном сайте театра "Ромэн" появилось сообщение о смерти художественного руководителя Николая Сличенко.

В сообщении уточняется, что народный артист СССР скончался на 87-м году жизни. "Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", – говорился на сайте театра "Ромэн". Причина смерти пока неизвестна. Дата прощания с Николаем Сличенко будет названа позже.

Будущий артист появился на свет в 1934 году в Белгороде. В 1951 году молодого человека приняли в единственный в мире цыганский театр "Ромэн", а в 1977 году он его возглавил. Николай Сличенко сыграл более 60 ролей в кино. Среди его работ "В дождь и в солнце", "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс".

Напомним, последние месяцы артист много болел. У актера давно были проблемы с легкими, и в этом году они обострились. В мае звезду госпитализировали в одну из столичных клиник после визита скорой. Он провел несколько дней в реанимации. Также ходили слухи о том, что Николай Сличенко мучался от проблем с почками.

Несколько лет назад артиста экстренно госпитализировали из-за неврологии. Тогда его смогли быстро поставить на ноги. В этот раз, судя по всему, возраст взял свое.

Ранее первая жена Николая Сличенко Сетара Казымова рассказала о непростых отношениях в паре. В эфире шоу "Судьба человека" она отметила, что все складывалось хорошо только поначалу, через несколько лет после свадьбы знаменитый муж начал все чаще задерживаться после работы. Как оказалось, супруг водил восторженных поклонниц по ресторанам.