Долго лечился дома: звезду "Свадьбы в Малиновке" экстренно госпитализировали в Москве

У Сличенко давно были проблемы с легкими. Суд по всему, в знойную жару они обострились, актера экстренно увезли в больницу. Звезда "Свадьбы в Малиновке" вызвал скорую помощь. Как выяснилось, до этого он лечился дома самостоятельно, но ему стало хуже. Сейчас он в реанимации.
Ряд СМИ сообщает, что у актера обнаружились проблемы с дыханием. Другие источники сообщают о болезни почек. Обстоятельства госпитализации и информация о состоянии Николая Сличенко уточняются. Известно лишь, что скорую он вызвал из-за резких болей в области живота.
Стоит отметить, что несколько лет назад Николай Сличенко тоже экстренно госпитализировали из-за обострившихся неврологических проблем. Тогда актера удалось поставить на ноги. Как именно сейчас обстоят дела – пока не известно.
Напомним, Николай Сличенко – художественный руководитель единственного в мире профессионального цыганского театра "Ромэн". Он удостоен звания народного артиста СССР.
Николай Сличенко сыграл десятки ярких и запоминающихся ролей в театре и кино. Среди самых известных картин – "Свадьба в Малиновке", "Мы – цыгане", "Трудное счастье". Сличенко обладает множеством госнаград и премий.
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