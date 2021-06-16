"Эти девки деньги ему давали": экс-супруга заявила о чудовищных изменах Сличенко

В 70-е годы его фамилия была едва ли не самой популярной в СССР. Николай Алексеевич играл в театре, постоянно гастролировал, а за ним никак не могли угнаться толпы восторженных поклонниц. Однако дома его всегда ждала жена. Они вместе воспитывали сына Алексея.
Сейчас Сетара Ахмедовна считает, что все хорошо у них было лишь в самом начале романа. Тогда актер хотел проводить с ней время, постоянно радовал ее и приносил в дом деньги. Однако позднее все изменилось. Николай Сличенко стал пропадать после работы. Все начиналось с нескольких часов, а завершилось недельным отсутствием знаменитости. Однажды супруга решила пойти за ним.
Тогда она обнаружила, что возлюбленного ждут сразу несколько женщин. Он взял их за руки и повел в ресторан. Мудрая дама сердца сразу поняла, что это были те самые поклонницы, которые каждое выступление занимали места в первых рядах. "Эти девки цветы приносили, деньги ему давали", – отметила Сетара Казымова.
С одной из любовниц у жены даже состоялся диалог. Она рассказала, что артист называет ее "кошельком". Долгое время избранница Николая Сличенко просто не понимала, как ей поступить. Она любила мужа, и это чувство осталось с ней до сих пор. Однако в тот вечер она осознала, что это конец. Именно она стала инициатором развода после семи лет брака.
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