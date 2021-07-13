"Жженый запах испарений твоих глаз": сын Валерии перенес операцию

Младший наследник певицы Валерии, наконец, решился на лазерную коррекцию зрения.

Арсений Шульгин какое-то время не выходил на связь с подписчиками в "Инстаграм". Накануне молодой человек появился в соцсети и рассказал, что перенес операцию, на которую давно не мог решиться. В ответ на многочисленные вопросы аудитории сын певицы Валерии охотно рассказал, как все прошло.

Вся операция длилась всего лишь пять минут. Наследнику артистки не было больно, однако из-за специальных расширителей в глазах появилось неприятное ощущение.

"Единственное, что ты почувствуешь во время операции – жженый запах испарений твоих глаз," – написал Шульгин в своих Сторис.



Также молодой человек рассказал, что около двух часов после процедуры у него было ощущение песка в глазах, однако это неприятное чувство давно прошло, и теперь у Арсения 100-процентное зрение. После операции Шульгину нужно в течение месяца регулярно проверять зрение и каждый час закапывать в глаза увлажняющие капли.

Сын Валерии признался своим фолловерам, что он заплатил за операцию чуть больше ста тысяч рублей и считает это лучшей инвестицией в себя за последнее время.

Знаменитая мать Арсения никак публично не комментировала произошедшее с сыном. Ее голова сейчас отчасти занята другими заботами: ранее певица Валерия рассказывала, что хочет изменить свой образ жизни и уехать из Москвы.