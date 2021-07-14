"Сейчас еще лучше": Долина показала себя до манипуляций с лицом

Поклонники уверены, что с годами Лариса Долина становится только краше.

Накануне народная артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фотографию многолетней давности, на которой она запечатлена вместе с режиссером Игорем Коробейниковым. Лариса Долина призналась, что с тех пор она сильно изменилась.

В ответ поклонники артистки стали уверять звезду в том, что, если она и изменилась, то только в лучшую сторону. Опубликованный снимок был сделан еще в начале нулевых годов. Однако сегодняшняя Лариса Долина действительно выглядит даже лучше прежней. Вероятно, причина этого кроется в различных омолаживающих процедурах и пластических операциях. 65-летнюю артистку не раз подозревали в пластике, однако она никогда не подтверждала этой информации.

Тем не менее, под архивным снимком звезды фанаты написали:

"Лариса , вы только лучше стали! Браво" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вы тогда красивы, а сейчас ещё лучше!", "Нет, вы не изменились. Скорее вернулись в прошлое!", "Боже.. Как вы прекрасны в любые времена".

В последнее время певица действительно еще больше похорошела. Артистка рассказывала, что ей удалось сильно похудеть. К тому же, она постоянно работает над собой, а это, по ее мнению, и есть залог красивой внешности. Благодаря такому походу, Ларисе Долиной, облаченной в дерзкое мини, недавно даже удалось затмить юных красоток.