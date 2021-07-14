"Женятся в Вегасе": Заявлено о свадьбе Кардашьян с известным музыкантом

В жизни Корни Кардашьян воцарилась любовь. Появились намеки о свадьбе знаменитости.

Зимой 2021 года стало известно о страстном романе самой старшей из сестер Кардашьян с членом группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Поначалу американская фотомодель и рок-музыкант поддерживали дружеское общение, но со временем их отношения вышли на новый уровень. Не раз в Сети появлялись сплетни о том, что парочка готовится узконить отношения и создать семью. На прошлой неделе Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер отдыхали в Лас-Вегасе и укрепили подозрения о свадьбе.

В "Инстаграм" звездной дивы появились романтичные снимки с бойфрендом. На фотографиях счастливый артист ласково держит избранницу за руку. Кортни и Трэвис выглядят счастливыми и по уши влюбленными. Это отметил и стилист фотомодели Глен Коко. "Теперь я понимаю, почему люди женятся в Вегасе. Вегас — это про любовь и отличное времяпрепровождение", — выразился на своей страничке мужчина.

Пользователи Сети всерьез отнеслись к двусмысленной фразе стилиста и решили, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер либо уже поженились в "городе грехов", либо вот-вот это сделают. Поклонники искренне радуются за звездную пару и продолжают следить за развитием событий. Фанаты отмечают, что фотомодель похорошела рядом с возлюбленным, потому что он смотрит на нее с восхищением.