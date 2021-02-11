"60 с лишним": Екатерина Гусева наела килограммы

Знаменитость не скрывает, что сильно поправилась за время карантина. Новый проект помог Екатерине Гусевой вернуть прежние формы.

Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, заставили многих артистов уйти в вынужденный отпуск. Екатерина Гусева не стала исключением, самоизоляция подарила звезде кино и сериалов небольшую передышку.

Незапланированный отдых не лучшим образом отразился на фигуре актрисы. Она наела лишний вес. "Досамоизолировалась до 60 с лишним килограммов", – призналась Екатерина Гусева.

Кроме того, 44-летняя артистка перестала чувствовать легкость в теле. Она внезапно ощутил себя "статичной".

Очень кстати оказалось предложение от проекта телеканала "Россия 1" "Танцы со звездами". Екатерина с радостью согласилась на работу. Тело знаменитости требовало движения. По словам артистки, навыки, полученные в рамках шоу, она обязательно будет использовать в дальнейшем. Теперь на выступлениях и концертах она будет не только петь, читать стихи, но и танцевать.

Тренировки для "Танцев со звездами" Гусева совмещает с основной деятельностью. Находить силы на репетиции непросто, говорит знаменитость. Артистка повторяет номер каждое утро, до или после работы в театре, на это уходит полтора часа. Екатерина Гусева подчеркнула, что результата добивается только тот, кто вкалывает. На записи прямого эфира нет права на ошибку.

Как заметила Екатерина Гусева, параллельно с танцевальным шоу она работает в Театре имени Моссовета и в Театре оперетты. Также актриса снимается в фильме.