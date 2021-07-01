Вдова показала фото Михаила Круга в день убийства: Страшно смотреть!

В годовщину смерти шансонье Михаила Круга его вдова Ирина почтила память.

Ирина Круг опубликовала архивный снимок супруга в своем микроблоге. Она написала трогательный текст, от которого подписчики не могли сдержать слез. Вдова музыкатна отметила, что до сих пор любит его и помнит.

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Михаил Круг трагически погиб 19 лет назад. 30 июня 2002 года в его дом в Твери ворвались бандиты и застрелили его, когда вся семья спала. Михаил Круг умер в больнице от огнестрельного ранения, пишет Пятый канал.

"1 июля, страшный день, 19 лет прошло а все как будто было вчера. Никому я не пожелаю пережить такое, что я пережила в ту ночь. Михаил Владимирович, мы помним тебя и любим, ты отдал свою жизнь защищая свою семью", – написала Ирина Круг.

На фото Ирина предстала рядом с мужем. Певец рядом с ней выглядел довольным и очень счастливым. Поклонники выразили соболезнования скорбящей вдове.

"Вечная память!"; "Страшно смотреть!" – написали они.

Напомним, Ирина вышла замуж за известного шансонье в 2001 году. Тогда она была простой официанткой, он влюбился в нее и предложил работу в своей команде. Михаил Круг был старше ее на 12 лет. Со временем Ирина Круг освоила профессию певицы и тоже стала выступать с мужем.

В 2002 году Ирина родила от Михаила Круга сына Сашу. На момент смерти отца ребенку было всего полтора месяца. Также у Ирины есть дочь Марина от первого брака. А в сентябре 2013 года Ирина Круг родила еще одного сына.

В августе 2020 Александр Агеев, причастность которого к убийству музыканта ранее доказать не удавалось, неожиданно сам признался в содеянном. Сейчас он находится в колонии для пожизненно осужденных "Полярная сова".