"Фрики побеждают!": Пригожин о похабной обнаженке и геях в шоу-бизнесе

Современный российский шоу-бизнес часто напоминает балаган, кунсткамеру и цирк уродов одновременно. Продюсер Иосиф Кобзон давно в профессии, поэтому с возмущением говорит о том, во что превратилась эстрада. За кулисами фестиваля "Жара" с мужем Валерии поговорил корреспондент "Дни.ру".



Иосиф Кобзон всегда трепетал перед сценой и зрителем. И не позволял себе даже садиться в концертном костюме, чтобы не помять его. А теперь все " по иному трахту", как писала Марина Цветаева. И вот уже тиктокер Даня Милохин, ставший вдруг певцом, позволяет себе явиться на концерт то в женском платье, то в потном спортивном костюме – прямо с фитнеса.

"Я не против эпатажа – он бывает разный, – говорит Пригожин. – Но есть такое понятие, как культура. И когда человек приходит на мероприятие в неподобающем виде – это говорит об отсутствии у него внутренней культуры. К тому же, Милохин – это на Калягин (очевидно имеется в виду роль с переодеванием в женское в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" – Прим. ред.).

Появление и Милохина в платье, и Киркорова под ручку с Давой дало повод называть недавнюю "Премию МУЗ-ТВ" гей-парадом. Пригожин с такой оценкой согласен. "Это все было похоже именно на такой парад, – вздыхает он. – Но это говорит лишь о том, что наша страна свободна – делай и говори, что хочешь. Большей демократии, чем в России, я не встречал. Хотя у нас свобода очень своеобразно часто трактуется. Разрешили грудь показать – достают две. Потом нижнюю часть показывают. Но вы хоть что-то оставьте! Для меня лично женщина гораздо сексуальнее и интереснее, когда она одета".

"Сегодня шоу-бизнес – эта бал фриков, но не праздник музыки, – резюмировал Пригожин. – Фрики побеждают!"