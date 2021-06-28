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Шоу-бизнес
"Дешевый хайп": Пригожин посрамил Украину за инцидент с Киркоровым

"Дешевый хайп": Пригожин посрамил Украину за инцидент с Киркоровым

На днях Украина внесла Филиппа Киркорова в черный список. Свое отношение к этому вопросу высказал Иосиф Пригожин.

Продолжение: "Новость дня": Киркоров взвыл из-за вопиющей несправедливости
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Супруг певицы Валерии отметил, что подобное поведение властей соседней страны выглядит сюрреалистично. Он считает, что таким образом они пытаются повлиять на творческих людей. Как отметил Иосиф Пригожин, особенно странно все это смотрится, учитывая, что Филипп Киркоров является Народным артистом Украины.

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По словам продюсера, раз власти внесли певца в черный список, то должны были лишить и звания. Супруг Валерии пришел к выводу, что поведение Незалежной – "дешевый хайп". Также он напомнил, что украинские артисты продолжают спокойно работать на территории России.

Напомним, в прошлый четверг Филипп Киркоров в личном блоге сообщил, что его внесли в черный список людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Он отметил, что подобным образом некоторые чиновники пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на пропаганде.

Спустя пару дней Филиппа Киркорова все же исключили из списка. Однако в него до сих пор входят десятки представителей российского шоу-бизнеса. Парадокс документа в том, что оттуда не исключили даже артистов, которые уже давно покинули этот мир. Например, в реестре угроз национальной безопасности Украины можно найти фамилии Иосифа Кобзона и Валентина Гафта.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 18:50 Источник: Life ✓ Надежный источник
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